Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола посетили Израиль, Еврокомиссия направила Маску и владельцам других крупнейших соцсетей письма о возможном нарушении законов ЕС касательно распространения дезинформации и насильственного контента в интернете, Евросоюз будет бороться за глобальную победу над полиомиелитом и пересмотрит утвержденные ранее программы помощи жителям Палестины.

Глава Еврокомиссии и спикер Европарламента нанесли визит солидарности в Израиль

Что случилось? В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола посетили Израиль, подвергшийся на минувших выходных атаке боевиков ХАМАС. В ходе визита лидеры ЕС побывали, в частности, в кибуце Кфар-Аза, где нападавшие убили по меньшей мере 200 человек, в том числе женщин и детей, часть жителей была взята в заложники. Метсола также осмотрела место проведения музыкального фестиваля недалеко от границы с сектором Газа, где погибли около 260 человек. “Мы здесь с посланием солидарности после самой страшной атаки, с которой Израиль столкнулся за десятилетия. Террор не победит. То, как мы отвечаем, значимо. Мы можем и мы должны остановить ХАМАС. И сделать то, что можем, для смягчения гуманитарных последствий”, — написала в соцсети X (бывший Twitter) спикер Европарламента.

In Re'im, where Hamas turned a festival of music into a carnage of murder. The horror is unspeakable. I met first responders, many of whom are still here. Terrorists opened fire on revellers, killing, torturing and abducting. We remember those lost and honour their memory. pic.twitter.com/RAz27LI9mA — Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023

Что это значит? После осмотра мест нападения фон дер Ляйен и Метсола встретились с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. “Мы друзья Израиля. И когда на друга нападают, мы должны держаться вместе. Мы поддерживаем вас. [...] Я полностью поддерживаю ваш призыв к ХАМАС немедленно освободить всех заложников и воздержаться от использования мирных жителей в качестве живого щита, что ХАМАС постоянно делает”, — заявила по итогам встречи глава Еврокомиссии. Она также встретилась с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. На пресс-конференции по итогам переговоров фон дер Ляйен подчеркнула, что, по ее мнению “ответственность за происходящее несет только ХАМАС”, а действия группировки “не имеют ничего общего с законными чаяниями палестинского народа. Глава Еврокомиссии добавила, что поддерживает контакты с лидерами Иордании и Египта ради скорейшего урегулирования ситуации.

Еврокомиссия направила нескольким соцсетям письма о возможном нарушении Закона о цифровых сервисах

Что случилось? В четверг Еврокомиссия направила соцсети X (бывший Twitter) официальный запрос касательно предполагаемого распространения ее пользователями дезинформации, насильственного контента и разжигания ненависти. Подобные публикации могут нарушать вступивший в силу ранее Закон о цифровых сервисах (DSA), утверждают в Брюсселе. В пресс-релизе не уточняется, о каких именно публикациях идет речь, однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в своем твите уточнил, что имеются в виду посты, размещенные в соцсети после нападения ХАМАС на Израиль в прошлую субботу. Аналогичные письма (но ещё не официальные запросы) Бретон направил руководителям TikTok, YouTube и Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram). “DSA должен защитить и свободу высказывания, и наши демократии, в том числе в кризисные времена”, — подчеркнул еврокомиссар.

Что это значит? Еврокомиссия собирается проверить, как X выполняет собственное пользовательское соглашение в отношении полученных от пользователей уведомлений о незаконном контенте, обрабатывает жалобы, выявляет риски и принимает меры по их снижению. Свой ответ соцсеть, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, должна предоставить в течение октября; ЕК изучит эти данные и в случае необходимости начнет расследование. Отказ от предоставления информации или использование ложных сведений может привести к штрафу. Генеральный директор X Линда Яккарино уже заявила, что модераторы удалили или маркировали сотни аккаунтов и тысячи постов, связанных с атакой ХАМАС и нарушающих требования платформы.

Евросоюз вместе с партнерами будет бороться за глобальную победу над полиомиелитом

Что случилось? В среду Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили о начале сотрудничества в рамках кампании по искоренению полиомиелита и укреплению глобальной системы здравоохранения. Партнерами инициативы, ответственными за ее исполнение, стали Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ. Бюджет кампании составит 1,1 млрд евро и будет направлен в первую очередь на помощь нуждающимся странам. “Мы будем инвестировать в более мощные системы здравоохранения во всем мире, а также в местное производство и администрирование вакцин и лекарств там, где это больше всего необходимо. Глобальное сотрудничество помогло нам положить конец пандемии COVID-19. Теперь это поможет нам избавиться от полиомиелита раз и навсегда”, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Европейский инвестиционный банк вложит в кампанию 500 млн евро, оставшуюся часть денег направят из бюджета европейской программы Global Gateway и Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Благодаря этим средствам станет возможно вакцинировать от полиомиелита 370 млн детей и укрепить системы здравоохранения в разных странах. В частности, 100 млн евро будет направлено недавно учрежденному Африканскому агентству по лекарственным средствам и национальным ответственным органам — деньги пойдут на оснащение лабораторий современным оборудованием и создание инструментов для координации международных программ в сфере здравоохранения.

Еврокомиссия пересмотрит финансовую помощь Палестине

Что случилось? В понедельник, спустя два дня после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Еврокомиссия объявила о “срочном” пересмотре программ финансовой помощи, предназначенной для жителей Палестины. Основной целью проверки в Брюсселе назвали “обеспечение того, чтобы никакое финансирование ЕС косвенно не позволяло какой-либо террористической организации совершать нападения на Израиль”. "Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа — поворотный момент. […] Сейчас необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей", — добавил еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели.

Что это значит? По оценкам Вархели, речь идет о помощи в объеме 691 млн евро — программы поддержки палестинцев могут быть скорректированы в случае принятия Еврокомиссией соответствующего решения. Предполагается, что анализ ситуации завершится “как можно скорее”, а последующие действия будут скоординированы с государствами ЕС. “Поскольку [уже утвержденных] выплат не предусмотрено, их приостановки не будет”, — подчеркивается в пресс-релизе Еврокомиссии. Ранее против остановки помощи Палестине высказались еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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