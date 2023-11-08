Еврокомиссия представила ежегодную оценку действий, которые предпринимают страны, выразившие желание вступить в Евросоюз. На ее основе Совету ЕС рекомендовано начать переговоры о присоединении к блоку Украины и Молдовы, а также предоставить Грузии официальный статус страны-кандидата.

По мнению Еврокомиссии, Украина и Молдова продемонстрировали "существенный прогресс" в реализации рекомендованных им реформ. В частности, в Брюсселе отметили активизацию борьбы с коррупцией и политическим влиянием олигархов, проведение судебных реформ, укрепление государственных институтов и повышение транспарентности.

Действия грузинского правительства Еврокомиссия также оценила высоко, отметив, однако, что значительную часть преобразований еще предстоит воплотить в жизнь. В свете уже начатых реформ стране рекомендовано предоставить статус кандидата. При этом Еврокомиссия выразила надежду, что реформы, необходимые для полноценной евроинтеграции, будут продолжены.

Эти рекомендации в декабре рассмотрит Европейский совет. В начале октября Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что лидеры стран ЕС согласятся с оценкой, данной Еврокомиссией. "Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.

Сегодня также были представлены отчеты по другим странам-кандидатам.

В Черногории, отмечает Еврокомиссия, прогресс "застопорился" из-за политического кризиса, приведшего к многомесячным спорам о формировании нового правительства по итогам выборов. Впрочем, выразил надежду Брюссель, недавно утвержденный кабинет министров "быстро продемонстрирует свой потенциал".

Сербия, по мнению авторов доклада, продвинулась в сфере обеспечения независимости судебной власти и СМИ, однако по-прежнему не полностью соответствует политике ЕС в сфере международных отношений и безопасности. Так, Еврокомиссия считает важным, чтобы Белград присоединился к санкциям в отношении Кремля за вторжение в Украину. Еще одна задача для сербского правительства — нормализация отношений с Косово.

Властям Северной Македонии рекомендовано активизировать борьбу с коррупцией и обеспечить принцип верховенства права, Албании — гарантировать свободу слова и права меньшинств, Боснии и Герцеговины — провести конституционную и избирательную реформы для обеспечения равенства граждан.

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