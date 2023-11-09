Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Совет ЕС ввести новые санкции против России в свете ее вторжения в Украину и усилить контроль за соблюдением уже существующих ограничений, а Еврокомиссию — отменить свою рекомендацию, позволяющую отдельным странам Евросоюза конфисковывать у россиян личные автомобили.

В своей резолюции Европарламент призвал Евросоюз и национальные правительства ввести санкции против всех крупнейших российских нефтяных компаний, "Газпромбанка", "Алросы" и их руководства. Государствам ЕС рекомендовано "как можно скорее ограничить" сотрудничество с "Росатомом", а также поддерживать ценовой потолок на нефть из РФ.

Также депутаты предложили установить полный запрет на импорт российского СПГ и нефтепродуктов в Европу (в том числе из третьих стран), а также ценовые ограничения на покупку российских и белорусских удобрений. В Европарламенте считают необходимым эмбарго на ввоз из России алюминия, алмазов и продуктов атомной отрасли.

Для контроля за уже введенными ограничениями Европарламент призывает расширить экспортный контроль, централизовать надзор за выполнением санкций и разработать механизм предотвращения и мониторинга их обхода. Депутаты выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с продолжающейся торговлей подсанкционными товарами между европейскими и российскими компаниями.

Европарламент осудил компании из ЕС и третьих стран, которые помогают России обходить санкции, в том числе предоставляя юридическое сопровождение сделок. Депутаты порекомендовали Еврокомиссии начать пересмотр отношений с государствами, правительства которых будут уличены в бездействии по предотвращению этого процесса, а странам-кандидатам — присоединиться к санкционному режиму.

При этом Европарламент считает необходимым "найти правовые пути, позволяющие конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины" и унифицировать санкции в отношении РФ и Беларуси.

Также в резолюции содержится призыв к Еврокомиссии "пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации предметов личного пользования и транспортных средств", поскольку "такое чрезмерное соблюдение [этого требования] дискредитирует цель и инструмент санкций".

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