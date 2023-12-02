С 1 декабря все легковые автомобили в Латвии должны быть оснащены зимними шинами. Однако такое требование есть не во всех странах Европы. Об этом напоминает Auto DNA.
Европейские страны, где зимняя резина обязательна (при этом правила в отношении шипованной резины разнятся):
- Беларусь — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.
- Босния и Герцеговина — 15.11-15.04. Шипованные шины запрещены.
- Эстония — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 15.10–31.03.
- Исландия — 01.11-14.04. Шипованные шины разрешены с 01.11-14.04.
- Россия — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.
- Латвия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.10–30.04.
- Литва — 10.11-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.11-09.04.
- Македония — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.
- Молдова — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.12-01.03.
- Черногория — 15.11-01.04. Шипованные шины запрещены.
- Сербия — 01.11-01.04. Шипованные шины запрещены.
- Словения — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.
- Финляндия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.11–15.04.
- Швеция — 01.12-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.10-15.04.
- Германия — шипованные шины запрещены.
- Австрия — шипованные шины разрешены с 01.10–31.05.
- Люксембург — шипованные шины разрешены с 01.12-31.03.
- Румыния — шипованные шины запрещены.
- Болгария — шипованные шины запрещены.
- Италия — шипованные шины разрешены с 15.11 по 15.03.
- Лихтенштейн — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.
- Чехия — шипованные шины запрещены.
- Хорватия — шипованные шины запрещены.
- Словакия — шипованные шины запрещены.
Европейские страны, где зимняя резина не обязательна, но в некоторых регионах автомобили должны быть ею оснащены. Обычно это северные и горные районы. О необходимости зимней резины водители информируются дорожными знаками.
- Украина — разрешены шипованные шины.
- Швейцария — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.
- Албания — разрешены шипованные шины.
- Андорра — шипованные шины запрещены.
- Бельгия — шипованные шины запрещены.
- Кипр — разрешены шипованные шины.
- Дания — шипованные шины разрешены с 01.11 по 15.04.
- Франция — шипованные шины разрешены с 10.11 — 31.03.
- Грузия — разрешены шипованные шины.
- Великобритания — разрешены шипованные шины.
- Греция — разрешены шипованные шины.
- Венгрия — шипованные шины запрещены.
- Ирландия — разрешены шипованные шины.
- Польша — шипованные шины запрещены.
- Нидерланды — шипованные шины запрещены.
- Португалия — шипованные шины запрещены.
- Испания — шипованные шины разрешены с 15.11 по 31.03.
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