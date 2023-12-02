С 1 декабря все легковые автомобили в Латвии должны быть оснащены зимними шинами. Однако такое требование есть не во всех странах Европы. Об этом напоминает Auto DNA.

Европейские страны, где зимняя резина обязательна (при этом правила в отношении шипованной резины разнятся):

Беларусь — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.

Босния и Герцеговина — 15.11-15.04. Шипованные шины запрещены.

Эстония — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 15.10–31.03.

Исландия — 01.11-14.04. Шипованные шины разрешены с 01.11-14.04.

Россия — 01.12-01.03. Разрешены шипованные шины.

Латвия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.10–30.04.

Литва — 10.11-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.11-09.04.

Македония — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.

Молдова — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.12-01.03.

Черногория — 15.11-01.04. Шипованные шины запрещены.

Сербия — 01.11-01.04. Шипованные шины запрещены.

Словения — 15.11-15.03. Шипованные шины запрещены.

Финляндия — 01.12-01.03. Шипованные шины разрешены с 01.11–15.04.

Швеция — 01.12-31.03. Шипованные шины разрешены с 01.10-15.04.

Германия — шипованные шины запрещены.

Австрия — шипованные шины разрешены с 01.10–31.05.

Люксембург — шипованные шины разрешены с 01.12-31.03.

Румыния — шипованные шины запрещены.

Болгария — шипованные шины запрещены.

Италия — шипованные шины разрешены с 15.11 по 15.03.

Лихтенштейн — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.

Чехия — шипованные шины запрещены.

Хорватия — шипованные шины запрещены.

Словакия — шипованные шины запрещены.



Европейские страны, где зимняя резина не обязательна, но в некоторых регионах автомобили должны быть ею оснащены. Обычно это северные и горные районы. О необходимости зимней резины водители информируются дорожными знаками.



Украина — разрешены шипованные шины.

Швейцария — шипованные шины разрешены с 01.11-30.04.

Албания — разрешены шипованные шины.

Андорра — шипованные шины запрещены.

Бельгия — шипованные шины запрещены.

Кипр — разрешены шипованные шины.

Дания — шипованные шины разрешены с 01.11 по 15.04.

Франция — шипованные шины разрешены с 10.11 — 31.03.

Грузия — разрешены шипованные шины.

Великобритания — разрешены шипованные шины.

Греция — разрешены шипованные шины.

Венгрия — шипованные шины запрещены.

Ирландия — разрешены шипованные шины.

Польша — шипованные шины запрещены.

Нидерланды — шипованные шины запрещены.

Португалия — шипованные шины запрещены.

Испания — шипованные шины разрешены с 15.11 по 31.03.

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