Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля и провел с ними переговоры, сообщило информационное агентство "Синьхуа" в четверг, 7 декабря. Это первая личная встреча руководства ЕС с Си с 2019 года после видеосаммита в прошлом году.

После рабочего обеда фон дер Ляйен и Мишель встретятся с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, затем состоятся официальный ужин и пресс-конференция. Европейских руководителей сопровождает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

На повестке саммита широкий круг вопросов — от торговых споров до войн в Украине и на Ближнем Востоке. Еще в преддверии встречи фон дер Ляйен призвала Китай к компромиссам в сфере торговли. "Главы государств и правительств европейских стран не будут бесконечно мириться с дисбалансом в торговых отношениях. Мы располагаем инструментами, чтобы защитить наш рынок", — заявила она 5 декабря.

После этого Пекин заявил, что попытки Евросоюза затруднить экспорт чувствительных технологий в Китай с целью восстановления равновесия в торговле "не имеют никакого смысла".

Еще одной темой саммита станет попытка добиться от Пекина отмены санкций против ряда европейских политиков. Китай в 2021 году ввел визовые запреты и другие санкции, в частности, против депутата Европарламента и бывшего сопредседателя германской партии "зеленых" Райнхарда Бютикофера. Пекин так отреагировал на санкции ЕС против КНР из-за угнетения мусульман-уйгуров в Китае.

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