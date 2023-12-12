Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы на этикетке меда было четко указано, из чего он состоит, как и откуда поступили его компоненты. Об этом сообщает Euronews.

По данным Европейского агентства по борьбе с мошенничеством, в настоящее время 46% меда, поступающего из-за пределов ЕС, должно считается поддельным. Основными поставщиками такого продукта объявлены Китай, Турция и, как перевалочная база, Великобритания.

Группа европейских пчеловодов приехала в Страсбург на сессию, чтобы потребовать от депутатов принятия строгих мер.

"Кое-где в мире мед не собирают из сот на пасеках, а производят в цехах. Это не одно и то же. Если Европа сейчас не примет новую директиву с указанием точных процентов допустимых примесей, то однажды разразится скандал со здоровьем потребителей. Недобросовестные производители добавляют уже не сахар, а другие вещества. А это может быть опасно для населения", — цитирует Euronews представителя профсоюза пчеловодов Miel du Copa cogeca Ивана Хенниона.

Кроме того, пчелы страдают от загрязнений окружающей среды — поэтому получать прежнее количество настоящего меда становится все сложнее. Его фальсификация, например, путем добавления сиропов, снижает его цену и себестоимость. Такая практика может привести к разорению в Евросоюзе пчеловодов, которые придерживаются традиционных методов. Тогда суррогатов станет еще больше.

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