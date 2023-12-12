Совет Евросоюза и Европарламент 12 декабря согласовали правила замораживания и конфискации денег, являющихся доходами от преступной деятельности. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу совета.

"Прибыли от преступной деятельности ошеломляют. Только если у правительств есть средства вернуть эти прибыли, у них есть шанс бороться с организованной преступностью", - заявил министр юстиции Испании, председательствующей в Совете ЕС, Феликс Боланьос.

Как отмечается в коммюнике, новая директива "устанавливает минимальные общеевропейские правила, касающиеся отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления преступным имуществом".

В Брюсселе ожидается, что это повысит потенциал государств-членов ЕС в борьбе с организованной преступностью.

"Директива будет применяться к широкому спектру преступлений, таких как организованная преступность, терроризм, торговля людьми и незаконное обращение наркотиков", - говорится в документе.

Согласно новым правилам, предполагаются обязательства государств-членов обеспечить, чтобы органы, занимающиеся техническим отслеживанием, замораживанием и управлением преступными деньгами, "имели квалифицированный персонал и соответствующие финансовые и технологические ресурсы".

Будущий закон также применят "к нарушению санкций после того, как будет принята директива об определении уголовных преступлений и наказание за нарушение ограничительных мер ЕС, которая все еще находится на рассмотрении".

Как объясняют в Совете ЕС, "в результате, люди и компании, получающие прибыль от обхода санкций, увидят, что их доходы конфискуются так же, как доходы торговцев людьми или наркокартелей".

Соглашение должно быть одобрено Комитетом постоянных представителей стран ЕС (Coreper). После одобрения законопроект официально утвердят в Совете ЕС и в Европарламенте.

Ранее лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram