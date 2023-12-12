Европейский парламент во вторник вручил премию Сахарова 2023 года Махсе Амини, молодой иранской женщине, погибшей после ее ареста иранской полиции, и движению "Женщины, жизнь, свобода в Иране". Об этом сообщает Euronews.

Председатель Роберта Метсола высоко оценила борьбу иранского народа, особенно женщин, на мероприятии, на котором не смогли присутствовать члены семьи Амини. Иранские власти запретили им покидать страну.

"Подобное обращение - еще один пример того, с чем каждый день сталкивается народ Ирана. Позвольте мне сказать, что мужество и стойкость иранских женщин в их борьбе за справедливость, свободу и права человека непоколебимы. Их голоса невозможно заглушить, и хотя сегодня их здесь нет, их присутствие ощутимо", — отметила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Смерть Махсы Амини вызвала многомесячные протесты против политических и религиозных лидеров Ирана по всему миру. Молодая женщина была арестована, как утверждалось, за "неправильное ношение исламского платка" и в итоге скончалась. В ходе репрессий в поддержку Амини и за права женщин погибли сотни людей, тысячи были арестованы.

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