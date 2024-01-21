42% жителей Латвии считают войну в Украине важнейшей проблемой, стоящей перед Евросоюзом, свидетельствуют данные социологического опроса Eurobarometer, проведенные осенью 2023 года.

Еще 24% латвийцев считают важнейшей проблемой ЕС иммиграцию, столько же - международную ситуацию в целом. Около 22% опрошенных жителей Латвии главной проблемой ЕС считают рост цен и инфляцию.

Другими важными проблемами, стоящими перед ЕС, жители Латвии назвали экономическую ситуацию (14%), терроризм (11%), энергоснабжение (9%), здравоохранение (8%) и безработицу (5%).

В целом среди всех стран ЕС 28% опрошенных важнейшей проблемой, стоящей перед Евросоюзом, считают войну в Украине. Второй по важности проблемой жители ЕС считают иммиграцию (28% респондентов), третьей - международную ситуацию (24%), четвертой - рост цен (20%).

Также важными проблемами в странах ЕС считают состояние окружающей среды и изменения климата (16%), экономическую ситуацию (14%), финансовое положение государств (11%), энергоснабжение (11%) и терроризм (10%).

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