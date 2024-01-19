В пятницу, 19 января, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии подписали договор о создании линии обороны Балтии, чтобы укрепить восточную границу всех трех стран и НАТО.

В целях сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии государства-агрессора против стран Балтии, план предусматривает будущую разработку и развертывание различных антимобильных мер на внешней границе НАТО и Европейского Союза.

От имени Латвии договор подписал министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), от имени Литвы — его коллега Арвидас Анушаускас, от имени Эстонии — глава оборонного ведомства Ханно Певкур.

Также в ходе встречи министры обороны подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству в области ракетной артиллерии с целью улучшения взаимного сотрудничества в области подготовки и обслуживания систем. В этом документе подчеркивается необходимость развития возможностей противовоздушной обороны (ПВО) как важнейшего компонента обороны Балтийского региона.

Страны Балтии подтвердили свою решимость усилить поддержку Украины при помощи коалиций и поддерживать друг друга в развитии этих коалиций. Также страны Балтии продолжат обучение украинских военных.

В Готовясь к саммиту НАТО в Вашингтоне, министры обороны стран Балтии выразили единодушную поддержку приема Украины в НАТО и Евросоюз, а также подчеркнули необходимость целенаправленного усиления противовоздушной обороны НАТО в регионе.

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