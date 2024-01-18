Неспособность Кремля "в полной мере осуществлять какие-либо провокации" против стран Балтии — "это факт", заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Так он прокомментировал недавнюю публикацию в немецком таблоиде Bild, журналисты которого изложили возможный сценарий гибридной атаки России на регион летом 2025 года.

"Когда речь заходит о приготовлениях России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь потенциал своих сухопутных войск на Украину, двинула их на фронт. В данном случае у нас под боком есть другие ее силы: авиация, ракеты, тактическое ядерное оружие, флот. Но она не обладает потенциалом значительной части сухопутных войск, и этими дистанционными средствами она не может в полной мере осуществлять какие-либо провокации. Это факт", — объяснил свою точку зрения Анушаускас.

Министр добавил, что страны Балтии и другие граничащие с Россией государства должны наращивать свой военно-оборонительный потенциал. По его мнению, это поможет предотвратить возможные провокации при изменении ситуации.

В воскресенье издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу министерства обороны ФРГ, согласно которому бундесвер изучает сценарий возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом 2025 года. Одним из этапов реализации этого сценария, утверждал немецкий таблоид, стала бы провокация конфликта с "беспорядками и многочисленными жертвами" в Сувалкском коридоре на границе Литвы и Польши.

Представитель министерства обороны Германии в разговоре с журналистами не стал комментировать документ. "Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной деятельности военных", — пояснил он.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс впоследствии пояснил, что в распоряжении Bild оказался сценарий учений, которые "всегда представляют собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области". "Это не секретный анализ спецслужб, который предсказывает развитие ситуации", — подчеркнул представитель Североатлантического альянса.

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