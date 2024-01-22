На заседании совета ЕС по иностранным делам министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал закупать боеприпасы для Украины в странах за пределами блока, чтобы доставить Украине обещанный миллион снарядов, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

22 января Кариньш участвовал в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, на котором министры обсуждали "агрессию России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке", сообщает МИД.

Глава латвийского МИД подчеркнул, что Украина нуждается в безраздельной поддержке демократических стран-единомышленников, чтобы себя защитить.

"Это в наших собственных интересах. ЕС должен как можно скорее принять решение об инструментах поддержки Украины, чтобы обеспечить дальнейшую помощь", — отметил Кариньш.

В начале заседания совета к дискуссии министров онлайн присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал глав МИД принять на следующей внеочередной встрече лидеров ЕС решение о финансовой поддержке Украины в размере 50 млрд евро как лучшей гарантии безопасности, отметив, что от этого решения зависит, как долго будет продолжаться война.

В ходе обмена мнениями о разрешении конфликта на Ближнем Востоке Кариньш вновь подчеркнул важность активной роли ЕС в урегулировании конфликта в тесном сотрудничестве со странами региона и международными организациями. Это поможет предотвратить более широкую эскалацию конфликта и найти пути установления устойчивого мира в регионе, подчеркнул глава латвийского МИД.

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