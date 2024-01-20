Президент Украины Владимир Зеленский назвал "пугающим" обещание бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта между Украиной и Россией "в течение 24 часов", в случае если он вновь займет президентское кресло.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 Зеленский сказал, что Трамп может попытаться выполнить свое обещание — остановить войну в течение 24 часов — без оглядки на последствия и без учета условий, на которых настаивает Киев.

При этом Зеленский сказал во время интервью, что приглашает Дональда Трампа приехать в Украину.

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну в течение 24 часов — я думаю, этого достаточно, чтобы приехать", — сказал президент Украины.

В мае прошлого года, выступая в программе Town Hall на телеканале CNN, Дональд Трамп заявил, что готов закончить войну в Украине "за 24 часа".

Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз возражал против выделения новой военной помощи Украине и предлагал Киеву и Москве договориться о мире.

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