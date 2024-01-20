"Первый риск заключается в том, что будет много политической борьбы и хаоса", — сказал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в эфире программы "Kāpēc", отвечая на вопрос о том, чего ожидать, если Дональд Трамп снова станет президентом США в следующем году. Одновременно эксперт подчеркнул, что страны Балтии, в отличие от некоторых других европейских стран, все еще могут уживаться со всем политическим спектром США, поэтому в случае избрания Трампа им не придется "вешать голову", а надо будет упорно работать.