На заднем плане - пальмы и голубое небо, окрашенное белыми кучевыми облаками. У улыбчивого мужчины на лице солнцезащитные очки в позолоченной оправе. Он рассказывает своим 10 000 подписчикам на сайте TikTok, что пытался три дня поститься на Фиджи. Теперь следует исключить из меню сахар.

Главный герой этой идиллической картинки из жизни - не гость ретрита, а Эрнест Риекстс, разыскиваемый Рижским городским судом. Предпринимателя ищут в рамках уголовного дела о трагическом пожаре в рижском хостеле на улице Меркеля.

На данный момент дело приостановлено

Риекстсу предъявлены два обвинения в связи с пожаром в хостеле на улице Меркеля. Первое – за предпринимательскую деятельность без регистрации. Второе — об умышленном нарушении правил пожарной безопасности, в результате которого погибли несколько человек. По делу о пожаре в хостеле обвинения также предъявлены и брату Риекстса — Андрею Гайлису.

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