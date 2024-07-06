Вальтер Грюммерт погиб на Восточном фронте в конце 1944 года. В течение многих лет его сын Юрген не знал, где похоронен отец. Останки солдата Вермахта были найдены в Латвии только в 2022 году.

Эту историю нашли и рассказали читателям журналисты немецкой газеты Nordkurier.de. Юрген Грюммерт нашел захоронение останков отца на кладбище немецких солдат под Салдусом. Здесь обрели последнее пристанище более 25 000 солдат Вермахта. Это почти 3000 каменных крестов. На некоторых из них указаны имена и даты, на некоторых лишь выбито: "Неизвестный солдат".

… В солнечный июньский день Юрген Грюммерт стоит среди этих тысяч крестов. Он забыл дома документ с информацией Народного Союза Германии по уходу за военными могилами (VDK), где указано точное расположение могилы отца - Вальтера Грюммерта.

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