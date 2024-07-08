В Рижском центре психиатрии и наркологии (РЦПН) после реновации открыли два старейших корпуса. Один из них предусмотрен для пациентов с двойным диагнозом, а второй - наркологический. Общая площадь отреставрированных помещений составила 1950 квадратных метров. И это действительно очень красиво. Портал Delfi совершил прогулку по больнице и узнал, какие концепции стоят за обновленными помещениями, садом и роскошными фиолетовыми халатами для прогулок.

Пациентам и визитерам Рижского центра психиатрии и наркологии трудно не заметить разительных перемен, которые происходят на территории и в корпусах работающего с тонкими материями медицинского учреждения.

Живописный Сад солнцеворота выращивается по принципу прородного календаря древних латышей. Не успевают увясть одни цветы, как им на смену приходит следующий "пестрый ковер", пруд с фонтанчиком, скамейки в тенистых ивах... Не всякий городской парк может похвастаться таким тщательным уходом. А роскошные фиолетовые халаты для прогулок пациентов вызывают немой восторг. И это, как выяснилось, не предел...

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