29 августа, не дожидаясь возвращения Сейма с летних каникул, бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе из политики. Он 22 года строил политическую карьеру, установил рекорд по времени пребывания в кресле премьера, подарил несколько крылатых фраз и напоследок стал героем громкого скандала.

Представитель Тримды, ученик Левитса

Артур Кришьянис Кариньш (так звучит полное имя экс-премьера) - один из самых ярких представителей Тримды в латвийской политике. На первых порах он чаще использовал оба имени, но по мере интеграции на родине прижилось более латышское - Кришьянис.

Экс-премьер Латвии родился в 1964 году. Его отец Улдис Кариньш в 1944 году вместе с родителями бежал в Швецию, затем семья переехала в США. Артур посещал американскую школу и воскресную латышскую школу в Уилмингтоне, учился также в латышской школе в Каламазу и в Беверинской латышской летней средней школе.

В 1983 году совсем молодой Кариньш год отучился в Мюнстерской латышской гимназии в Германии. Это легендарное учебное заведение - единственная латышская школа за пределами страны, имевшая аккредитацию. Здесь же в свое время учился и будущий президент Латвии Эгилс Левитс. Впоследствии Левитс преподавал у Кариньша - разница в возрасте между ними составляет девять лет. Закрылась Мюнстерская латышская гимназия в 1998 году.

В 1990-х годах устремления Латвии в НАТО и ЕС требовали от политической элиты "опыта демократии" и как минимум знания английского языка. В постсоветской Латвии это был не самый распространенный навык. На родину стали возвращаться представители Тримды, которые языком владели свободно. Многие из них заняли высокие посты в политической элите Латвии, вернули себе утраченную недвижимость в процессе денационализации.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !