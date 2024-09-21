После пандемии и других потрясений латвийская ресторанная индустрия существенно изменилась – некоторые рестораны закрылись, другие смогли продолжить работу, но сталкиваются сейчас с новыми проблемами – высокими ценами на продукты питания и электроэнергию, а также нехваткой рабочей силы. При этом есть и те, кто начал работу и открылся уже после пандемии. Возможность работать и поддерживать мотивацию во многом связана с лояльными посетителями: наличие круга постоянных клиентов - один из залогов того, чтобы ресторан в Латвии мог работать долго.