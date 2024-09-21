Fоtо: Publicitātes foto

После пандемии и других потрясений латвийская ресторанная индустрия существенно изменилась – некоторые рестораны закрылись, другие смогли продолжить работу, но сталкиваются сейчас с новыми проблемами – высокими ценами на продукты питания и электроэнергию, а также нехваткой рабочей силы. При этом есть и те, кто начал работу и открылся уже после пандемии. Возможность работать и поддерживать мотивацию во многом связана с лояльными посетителями: наличие круга постоянных клиентов - один из залогов того, чтобы ресторан в Латвии мог работать долго.

Несмотря на последствия пандемии, уменьшение количества иностранных туристов, высокие цены на продукты и электроэнергию, Латвия и Рига остаются хорошим местом для ресторанного бизнеса.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь