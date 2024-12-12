"Вот ритуал, с которого я начинала свою смену в баре: чашечка эспрессо, один шот водки, потом сладкий сироп. Все это проглатывается залпом, а сверху — две дорожки кокаина. И смена может начинаться!" - рассказывает Мелисса (имя изменено) о своем опыте работы в баре в Старой Риге. Сейчас ей 25, тогда было 22, но с наркотиками она познакомилась гораздо раньше. В откровенной беседе девушка рассказывает, каково быть зависимым от кокаина и других наркотических веществ. И о том, что помогло ей вырваться из порочного круга.

"Когда тебя торкнуло, тебя уже не волнует никакой негатив, но ты безразличен и к позитивным вещам", - говорит девушка. "Если в начале смены я могла танцевать на стойке за чаевые и выставлять шоты, устраивая настоящее шоу, то в конце смены сидела и думала: "Нафиг я это делаю? Что со мной происходит? Как я до этого дошла?" А потом покуришь, все становится безразлично. Идешь спать. Через несколько часов будильник, и все по новой".

Эта статья входит в серию материалов Delfi о наркозависимости в Латвии. В ней мы попытаемся понять масштабы проблемы и ее влияние на жизнь людей. Для этого поговорим не только со специалистами по наркозависимости, но и с теми, ко употребляет или употреблял, а также их родственниками. Читайте в серии "Все, Вован, ты не наркоман!" Владимир: очиститься от героина и тюрьмы, найти судьбу и помогать другим

Впервые — в 13 лет

С наркотическими веществами она познакомилась гораздо раньше — в 13 лет. Произошло это так – Мелисса начала смотреть популярный молодёжный сериал "Сплетница" (Gossip Girl). Там она впервые и увидела, как девушки употребляют для кайфа рецептурные лекарства.

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