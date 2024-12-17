На фоне эмоциональных баталий, распаленных войной в Украине и борющимися за власть местными политиками, можно услышать самые крайние мнения. От "русские - никакое не традиционное нацменьшинство - их тут никогда не было" и "ну разве что староверы" до "русские тут были всегда…". Журналист Марис Зандерс обсудил "скользкую тему" с признанными специалистами в вопросе, и эти интервью составили книгу Krievi Latvijas vēsturē. Kad, kā un kāpēc? ("Русские в истории Латвии: когда, как и почему?"). В магазинах она появится в январе, но Delfi уже успел изучить ее содержание.
Понятно, что сложное взаимодействие народов началось не в момент оккупации в 1940 году и даже не в 18-м веке. Противостояние, войны за власть над приморскими территориями с периодами мирного сотрудничества и торговли шли с племенных времен. И во все времена в официальных заявлениях звучало одно, а прагматика и корыстные интересы диктовали другое.
Почему к российскому империализму на этой территории относились с особым неприятием, а в адрес "шведских", "польских" и даже "немецких" времен упреков гораздо меньше? Со ссылкой на ученых разных стран, Зандерс объясняет это так: у других европейских стран были империи, но они могли существовать и без них, а Россия была империей по сути. До империи России вообще не существовало.
После провозглашения государственности в Латвии присутствие "русского фактора" оценивалось по-разному, но он был неоспоримым. Обсуждалась лояльность православного населения, культурное влияние, возможность принимать беглых россиян разного толка… Если сам этот "фактор" неоспорим, то почему эти "скользкие темы" мало поднимаются, если только кто-то сознательно не выбирает их во внутриполитических дискуссиях? Так формулирует отправную точку книги Марис Зандерс.
Книгу "Krievi Latvijas vēsturē. Kad, kā un kāpēc?" выпустило издательство Aminori.
Журналист взял на себя задачу рассмотреть фактор русского присутствия на территории Латвии максимально объективно ("факты, а не мнения"). И обращается к пяти латвийским ученым — признанным специалистом в разных аспектах "русского вопроса".
И воздушные шары из Беларуси уже были
"Идея книги пришла мне и Марису (Зандерсу) вскоре после 24 февраля (2022 года), — рассказала руководитель и редактор проекта Инита Саулите-Зандере. — Было понимание, что нужно проговорить эту тему
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