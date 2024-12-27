Все началось тогда с бензодиазепина, который предусмотрен для снижения социальной тревожности. У Андриса вышла новая книга, были презентации… Однако постепенно лекарства привели его к сильнейшей зависимости. Прошел год со дня смерти поэта Андриса Огриньша. В этом интервью его бывшая жена Анда делится своим опытом: как жить, когда близкий человек зависит от наркотиков.

История Анды не только о наркозависимости, но и о созависимости. Анда считает, что одна из самых больших проблем — распознать момент, когда нужно подумать о себе, даже если это больно. Она признает, что "оставаться в таких отношениях означает лишь создавать себе страдания", и только когда человек начнет думать о собственном физическом и эмоциональном благополучии, он сможет по-настоящему помочь другим.

Анда, прошел год, как ушел Андрис. Как вы чувствовали себя в это время и как изменилась ваша жизнь? Как это повлияло на вас, учитывая, что именно вы подняли тревогу по поводу его исчезновения…

В этом году я прошла все стадии скорби. Это было очень тяжело. Наверное, еще и потому, что мне пришлось столкнуться лицом к лицу с этой трагической реальностью — найти Андриса и увидеть, в каком он был состоянии. К

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