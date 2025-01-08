Вещества, которые ежедневно поступали в организм Эдийса на протяжении шести лет, были самыми разными. Сначала стимуляторы типа амфетамина, экстази. Позже героин, что не исключало и употребления стимуляторов. Последствия? Зубы крошились и выпадали, вес упал до 50 килограммов, Эдийс заболел гепатитом С и опустился на самое дно...
Эдийс родился и вырос в Риге, большую часть жизни провёл в Кенгарагсе. Нормальное, вполне счастливое детство. Единственный ребенок в семье, и спорт всегда играл в его жизни очень важную роль. Но вот пришли смутные подростковые годы, со всеми их соблазнами. "Нам, скажем так, очень хотелось быстрее повзрослеть. И мы делали это интенсивно и целенаправленно — алкоголь начали пить с четвертого, пятого класса", — вспоминает Эдийс. Достать его было несложно – мальчики постарше находили способы добыть бутылку горячительного напитка. Одним из этих мальчиков постарше стал со временем и он сам. Позже дети узнали, что прямо возле школы есть "точка", и там всегда все продается, нужно только скинуться, чтобы денег хватило.
По словам Эдийса, будучи подростком, он чувствовал, что должен постоянно кому-то что-то доказывать. "Я всегда чувствовал себя немного неравным, не частью компании, хотя на самом деле, если разобраться, меня принимали, со мной дружили, все было нормально. Но внутри я чувствовал себя не таким, как все, я не мог в полной мере вписаться. Поэтому и делал все, чтобы выделиться. Если занимался спортом, то больше, чем все остальные. Если тусовался, то чаще, чем остальные. Если пил, то тоже больше всех. Если спорил с учителями, то громче всех, на грани неприличия, а иногда, конечно, нарушая эту грань. И тогда, когда все обращали на меня внимание, я чувствовал – вот, теперь я на каком-то своем месте, чувствую себя частью компании".
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