В четверг, 9 января, Сейм не смог утвердить в первом чтении новый Закон "О климате", который направлен на борьбу с изменениями климата и климатическую нейтральность. Участвовали в голосовании только 49 коалиционных депутатов - то есть, менее половины парламентариев, что означает срыв кворума и лишает Сейм права принимать решения. Это уже очередной срыв кворума оппозицией в условиях, когда правящая коалиция - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" - опираются на хрупкое большинство в 52 голоса в Сейме.

Целью закона является обеспечение движения к ограничению изменения климата и климатической устойчивости, чтобы не позднее 2050 года достичь климатической нейтральности и национальных климатических целей в соответствии с обязательствами ЕС и международными соглашениями, принимая во внимание экологическую, социальную и экономическую устойчивость, указало Министерство климата и энергетики. Закон необходим в том числе для регулирования финансовых механизмов в области климата и освоения фондов ЕС для реализации национальных мероприятий в этой области, включая повышение энергоэффективности зданий в общественном и частном секторах, развитие и внедрение технологий возобновляемых источников энергии, а также интегрированные решения для снижения выбросов.

Латвия и так самая зеленая

Дебаты в Сейме по поводу борьбы с изменениями климата проходили на фоне того, что Европейский союз, хоть и сохраняет официально приверженность "зеленому курсу", все больше внимания уделяет новому приоритету и тренду - наращиванию оборонной промышленности в условиях растущих рисков нацбезопасности.

"Почему необходим закон о климате? Мы в Сейме здесь, с этой трибуны, часто слышали скептицизм по поводу климата, но вопрос: что о климатических изменениях думают жители Латвии? И поэтому я приведу данные Евробарометра 2023 года, что думает Латвия. 54% респондентов в Латвии считают, что изменение климата является очень серьезной проблемой, 32% считают, что это относительно серьезная проблема", - заявила с трибуны докладчик, депутат от коалиционных "Прогрессивных" Яна Симановска: "Я понимаю, что вопросы климата могут казаться очень сложными и подавляющими, и, честно говоря, я сама часто чувствую то же самое, но ожидания общества ясны, и мы не можем их игнорировать".

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