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Fоtо: Zuma Press/Scanpix/LETA

"Британские консерваторы разделились на две части", — сожалеет экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем интервью Delfi, которое скоро будет опубликовано. На самом же деле с легкой руки Илона Маска и его медиаплатформы X они прямо сейчас раскололись даже натрое.

Именно поэтому Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер "реформистов" Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещает им пожертвование в 100 миллионов долларов. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.

Как медиа-профессионал, я сразу сравниваю прямое и бесстыдное (а также безрассудное) вмешательство владельца глобальной медиаплатформы с широко обсуждаемой операцией российской "фабрики троллей" в поддержку Brexit под названием Cambridge Analytica.

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