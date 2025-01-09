"Британские консерваторы разделились на две части", — сожалеет экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем интервью Delfi, которое скоро будет опубликовано. На самом же деле с легкой руки Илона Маска и его медиаплатформы X они прямо сейчас раскололись даже натрое.
Именно поэтому Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер "реформистов" Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещает им пожертвование в 100 миллионов долларов. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.
Как медиа-профессионал, я сразу сравниваю прямое и бесстыдное (а также безрассудное) вмешательство владельца глобальной медиаплатформы с широко обсуждаемой операцией российской "фабрики троллей" в поддержку Brexit под названием Cambridge Analytica.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv