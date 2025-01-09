"Британские консерваторы разделились на две части", — сожалеет экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем интервью Delfi, которое скоро будет опубликовано. На самом же деле с легкой руки Илона Маска и его медиаплатформы X они прямо сейчас раскололись даже натрое.

Именно поэтому Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер "реформистов" Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещает им пожертвование в 100 миллионов долларов. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.