"В Риге может образоваться особо охраняемое гетто для богатых, где избранные будут жить по-европейски, а за заборами из колючей проволоки будут толпиться выселенные из квартир бомжи, будут процветать торговля людьми и наркотиками, безнаказанное насилие, попрошайничество, рэкет". Такие мрачные прогнозы высказывал в своей статье 2009 года "Failed state. Latvija?", в самый разгар кризиса, политолог, ныне депутат Европарламента Иварс Иябс.

Кризис один, политика разная

От времен большого кризиса нас отделяет почти 15 лет, и сейчас в Латвии проживает 1,857 миллиона человек, в Литве – 2,885 миллиона, в Эстонии – около 1,374 миллиона. Если посмотреть на больший временной интервал, с начала века до 2022 года, то Латвия потеряла за это время около 316 тысяч своих граждан и подданных, которые уехали жить и работать за границу. По данным исследователей, вернулись около 54 тысяч человек. При этом, по статистике Центрального статистического управления, рождаемость имеет тенденцию к снижению, а смертность – к увеличению.

В этом столетии Латвию покинул примерно каждый седьмой житель. Этнодемограф Илмарс Межс считает, что уровень рождаемости в Латвии недостаточен, чтобы компенсировать сокращение населения, и это создает долгосрочные проблемы как для социальной системы страны, так и для экономического роста.

"Эта проблема не нова, но, похоже, политики в Латвии не могут найти решение или даже не считают эту проблему приоритетной", - пишет Межс в написанной летом этого года статье "Обгонит ли Эстония Латвию по численности населения?".

По данным Eurostat, около 2060 года Эстония может даже обогнать Латвию по численности населения. Это "станет серьезным ударом по самосознанию Латвии", если только латвийские политики не начнут принимать долгосрочные решения и решать проблемы, требующие планирования и инвестиций.

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