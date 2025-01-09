Ранним утром 12 января 1915 года (25 января по григорианскому календарю) из Кёнигсберга взлетел дирижабль типа Parseval PL-19, задачей которого было сбросить бомбы на военные объекты российской армии в Лиепае. В то время уже вовсю шла Первая мировая война, но балтийские губернии были еще сравнительно далеко от полей сражений. Пилоты PL-19 сбросили на Лиепаю девять авиабомб, которые не причинили серьезных повреждений, а на обратном пути дирижабль был сбит.

Германия во время Первой мировой войны использовала дирижабли для стратегических бомбардировок. Они были приспособлены для перевозки бомб и совершения налетов на города, порты и промышленные объекты. Эти операции имели психологический эффект, пытаясь ослабить моральный дух противника. Больше всего от налётов цеппелинов во время войны пострадала Великобритания, где за время войны от бомб, сброшенных с дирижаблей, погибло около 500 жителей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !