После того, как в свое время в Латвии ограничили время продажи алкоголя, в стране практически исчезли круглосуточные магазины. Это может повториться: изменения в правилах продажи алкоголя приведут к тому, что небольшие магазины будут закрываться раньше, заявили Delfi представители большинства крупных и мелких торговых сетей.
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