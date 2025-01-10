После того, как в свое время в Латвии ограничили время продажи алкоголя, в стране практически исчезли круглосуточные магазины. Это может повториться: изменения в правилах продажи алкоголя приведут к тому, что небольшие магазины будут закрываться раньше, заявили Delfi представители большинства крупных и мелких торговых сетей.