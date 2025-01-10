Slēgts veikals
Fоtо: LETA

После того, как в свое время в Латвии ограничили время продажи алкоголя, в стране практически исчезли круглосуточные магазины. Это может повториться: изменения в правилах продажи алкоголя приведут к тому, что небольшие магазины будут закрываться раньше, заявили Delfi представители большинства крупных и мелких торговых сетей.

Работа по воскресеньям под вопросом

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь