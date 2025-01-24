Форум удивительных историй. Трамп в Давосе поделился планами совместного ядерного разоружения с Путиным

Вчера вечером в рамках Всемирного экономического форума в Давосе руководители крупнейших мировых компаний задавали вопросы Трампу. Ответить он не смог, но пообещал им отмену всех ограничений и снижение корпоративных налогов до 15%. Кроме того, он потребовал от стран НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП и заявил, что Китай поможет ему завершить войну в Украине, а Россия хочет расстаться с ядерным оружием. Выступление Трампа длилось всего полчаса, но было крайне удивительным.

На фоне мебели

На этом фоне 78-летний Дональд Трамп выглядел помпезно. Он возник на экране, держась за широкую (чуть больше ширины плеч, чтобы было удобнее опираться) трибуну с президентской печатью. За спиной и слева он него быра размещена увеличенная в несколько раз фотография герба США, вырезанного на передней панели рабочего стола из Овального кабинета. Выглядело так, будто Трамп выступает на фоне гигантской мебели.

Первые 10 минут он слово в слово повторял ту часть своей инаугурационной речи, в которой рассказывал, какую блестящую победу над демократами он одержал на выборах и какие указы намерен подписать. Это выглядело неуместно. С деловыми людьми так не разговаривают.

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