Кубинцы жалуются на избиения на латвийской границе: дело рассмотрит литовский суд

Четверо кубинцев-мигрантов, вошедших в Латвию через "зеленую границу" из Беларуси, пожаловались в литовскую прокуратуру на насилие со стороны латвийских пограничников, заявив, что фактически подверглись пыткам. У всех четверых в Литве было принято прошение об убежище. Латвийская погранохрана категорически отвергает эти обвинения как "не соответствующие действительности".

Дело в суде инициировала литовская гуманитарная организация Sienos Grupė, помогающая мигрантам и беженцам, пересекшим границу со стороны Беларуси. "Мы постоянно слышим свидетельства о насилии над мигрантами в Латвии", — сообщается в профиле организации на Facebook. О том, что 21 января Вильнюсский окружной суд вынес вердикт об досудебном расследовании сообщил портал общественных СМИ Литвы LRT.

Юрист и волонтер Sienos Grupė Эмилия Швобайте рассказала Rus.Delfi.lv, что четверо кубинцев впервые пересекли границу Латвии с Беларусью 18 июля 2024 года. Старшему из них 53 года. младшему 19, остальным — 34 и 23 года. Двое — родственники.

По их версии, после пересечения границы к ним подъехал черный микроавтобус без номеров и опознавательных знаков. Неподалеку они увидели полицейскую машину с двумя сотрудниками в форме. По словам заявителей, в микроавтобусе находились четверо мужчин в черном, у всех имелись электрошокеры и огнестрельное оружие, а также самодельные кнуты. Они задали кубинцам несколько вопросов на русском, когда те не поняли, заговорили на английском. Затем заявителей, по их словам, посадили в фургон. Мужчин начали избивать (одному сломали ребра и челюсть), женщин якобы били и пытали током. Sienos Grupė утверждает, что травмы подтверждены медицинскими документами.

В итоге кубинцам все же удалось попасть в Латвию и добраться до Литвы, но литовские пограничники вытолкнули их в Беларусь, рассказала Эмилия Швобайте. "Это происходило в том месте, где сходится граница трех государств, — пояснила она. — Их выталкивали два раза. А затем Европейский суд по правам человека ввел по отношению к ним временные меры защиты. К тому времени о них знали не только мы, но и Красный Крест, и нам удалось помочь им подать заявление в ЕСПЧ. Литовские пограничники были вынуждены принять их. Сразу вызвали "скорую" и отвезли их в больницу. Мы встретили их там. Они были сильно избиты, особенно мужчины. Затем они попали в лагерь и попросили убежища. Они очень хотели перебраться в Испанию. Поскольку у них там находились семьи, их можно было отправить туда по Дублинской процедуре".

В конце прошлого года кубинцы уехали в Испанию, там же рассматривается их прошение об убежище там. В сентябре они обратились к литовским властям с просьбой оценить действия латвийских служащих на границе.

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