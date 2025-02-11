Правда ли, что с нового года необлагаемый минимум дохода украинских граждан в Латвии вдвое меньше, чем у местных?

"Многие спрашивали, какой с 1 января 2025 года необлогаемый минимум. Для граждан Латвии - 510 евро. Для граждан Украины - 250 евро. Сегодня мои коллеги получили больше, чем я. Работу делаем вместе, а получаем меньше. Вот такая справедливость", - такой пост появился в фейсбук-группе "Украинцы в Риге (Латвия)". И вызвал волну возмущения. Портал Delfi попросил Службу госдоходов (VID) прокомментировать это утверждение.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину уже в марте 2022 года в Латвии был принят специальный Закон о поддержке гражданских лиц Украины (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums), который гарантировал особый режим благоприятствования для спасающихся от войны людей. Тех, кто получил временную защиту на территории Латвийской республики в понимании Закона об убежище.
С тех пор закон много раз редактировался и менялся. А граждане Украины в Латвии все чаще призывались интегрироваться и жить по общим правилам для всех местных жителей.
Разбираемся, что на самом деле. Оказывается, есть разные возможности. И в целом их даже больше, чем у местных жителей.
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