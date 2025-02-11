"Как знать, что он делает в своей комнате?" Рассказ матери: наркотики за полгода унесли двух вполне благополучных сыновей

Еще в 2023 году Илзе (имя изменено) жила обычной для Латвии жизнью — работа, дом, садовые работы, семья. Но в один миг все изменилось... Зимой 2024 года она осталась совсем одна. Сначала умер один из сыновей, а через полгода и второй. К сожалению, в этом небольшом курземском городке наркозависимость опасно распространена. "Я думаю, была очень некачественная партия, потому что мужчины у нас мёрли как мухи..." — говорит Илзе.

В гости к Илзе я приехала поздно вечером в будний день. Она живет в большом сельском доме отдаленного поселка Курземе. От ближайшего небольшого города его отделяет грунтовая дорога длиной в несколько километров. В доме уютно, тепло натоплено, но к вечеру ощущаю тяжесть от мыслей про непредсказуемость жизни. Всего год назад в этом доме каждый вечер звучали разговоры и смех, а теперь женщина осталась одна. Перед тем, как мы начали разговор, Илзе предупредила, что не любит задушевных бесед: "Что мы тут будем плакать друг у друга на плече? Не надо мне этого!".

Илзе — мать двоих сыновей. О детстве обоих она рассказывает с теплой улыбкой: "Все было очень хорошо. В школе старший заботился о младшем, а вне школы общался со сверстниками, и тут мелкий мешал. У них шесть лет разницы. Кстати, они и в школу четыре километра ходили по отдельности, выдерживая пятиминутный интервал, чтобы, не дай бог, не встретиться и кто-нибудь не увидел их вместе. В дождь ли, в снег - никогда не жаловались".

Прошло время. Братья в итоге стали хорошими друзьями. Старший брат, которого младший часто считал образцом для подражания, не со злыми намерениями, а скорее ради развлечения, познакомил его с миром тяжелых наркотиков.

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