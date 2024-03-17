Сегодня в России и за ее пределами в последний день так называемых президентских выборов прошла оппозиционная акция "Полдень против Путина". Присоединились к ней и российские политэмигранты, живущие в Риге. Столкновение оппозиционеров с пенсионерами прошло мирно и без пострадавших. Корреспондент Delfi наблюдал за ситуацией из очереди к посольству.

- Скажите, а много вас таких тут? — спрашивает благообразного вида старушка.

Мы стоим в очереди у посольства России. Русские политические эмигранты и местные российские пенсионеры — так называемый "путинский электорат", примерно поровну.

Время — час дня. Очередь движется медленно. Холодно. Накрапывает дождик. Строгие полицейские стоят вдоль улицы Юриса Алунанcа и сверлят очередь не очень дружелюбными взглядами.

Впереди, у входа в посольство, пограничники проверяют документы. Оказалось, что у двух десятков человек, пришедших голосовать, виды на жительство в Латвии закончились. Что с ними будет дальше — пока неясно.

Полицейским и пограничникам, наверное, хотелось бы домой. Но вместо этого приходится смотреть за этими странными русскими, которые зачем-то пришли поучаствовать в выборах, от которых ничего не зависит. Да еще и главный кандидат у них — разыскиваемый международным судом преступник.

Бабушке тоже хочется домой. Она явно недовольна полицией, наплывом политэмигрантов и дождем.

- И что это вы все пришли-то? — спрашивает она.

- Как же, — отвечают ей, — "Полдень против Путина", не слышали?

Бабушка меняется в лице. Она ни о чем таком явно не слыхала.

- Алексей Навальный позвал всех, кто против Путина и войны прийти 17 марта и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Или испортить бюллетень, — объясняют ей.

На бабушкином лице отражается растерянность. Очевидно, она совсем не за этим пришла в посольство. Новости в интернете она точно не читает. А если и смотрит телевизор, то российский, с пиратской приставки. Там ей рассказывали про Навального, но что-то совсем другое. Наверное, про то что он был жулик и умер в тюрьме.

- Раньше надо было приходить, бабушка! — говорят ей политэмигранты, пританцовывая под дождем. — Ваши все уже проголосовали.

Бабушка делает движение в сторону, но остается стоять в очереди. На лице ее отражается конфликт пропаганды с реальностью.

Очередь из людей околопенсионного возраста действительно стояла у входа в российское посольство еще в половину двенадцатого утра. Она была небольшой — всего-то человек сорок. Но в 12 часов ситуация резко изменилась. Напротив посольства собрался митинг российских политэмигрантов. Образовалась небольшая толпа — человек 50. Из динамика зазвучал голос Алексея Навального.

Очередь у посольства сразу увеличилась раза в три и растянулась по улице Алунанса почти до британского посольства. Теперь в ней появились совсем другие люди — помоложе и одетые помоднее. Многие были в приподнятом настроении. Какая-то девушка пришла с разноцветными воздушными шариками.

Скорость движения очереди упала. Если российских пенсионеров запускали быстро, то с оппозиционерами посольские стали работать медленнее. Голосовать в помещение посольства стали пускать не по восемь-девять, а по два человека. В этой очереди застряли несколько бабушек и дедушек из путинского электората. Сами того не осознавая, они стали участниками оппозиционной акции.

Митинг закончился. Собрав плакаты, его участники присоединились к очереди. Полиция стала пускать пришедших с другой стороны посольства — с улицы Независимости Украины. Там, ровно под знаменитым портретом Путина, собрались журналисты Кирилл Мартынов, Екатерина Гордеева, их друзья и товарищи. Они переминались с ноги на ногу под дождем в компании все тех же недовольных пенсионеров.

- Милок, а что же так медленно? — спросила затесавшаяся среди оппозиционеров явно рижская российская пенсионерка. Журналисты-изгнанники, в отличие от нее никуда не спешили. Им было важно продемонстрировать свое присутствие. Кто-то ходил за горячим кофе. Кто-то уходил обедать и снова возвращался. Но все продолжали стоять.

- Я во всех президентских выборах участвую, — продолжала бабуля, недовольная очередью, — а такого никогда не видела.

- А вы за кого голосовать пришли? — спросил ее кто-то.

- В России, — философски ответила она после некоторой паузы, — всегда цари были. И при царях, и при советской власти. Вот я за царя и голосую, зачем что-то менять-то? Я тут с 80-х годов живу. Нам тут хорошо было — завод, дом культуры, бассейн для деток. А сейчас что?

Оппозиционные журналисты захмыкали. У них от советской власти воспоминаний не много. Зато полно впечатлений от нынешней России, где как и в СССР сажают в тюрьму и убивают, тех, кто не согласен с режимом. Многие из них не просто в посольство заходить опасаются, но и по улице ходят оглядываясь.

Над посольством появился вертолет Погранохраны. Люди принялись махать ему руками. Посмотрев на вертолет, бабуля со вздохом произнесла: "Нет, тяжело мне! Поеду я домой". Выбравшись из очереди, она направилась к автобусу.

Оппозиционеры остались на месте и часам к шести все же смогли попасть на территорию посольства. Там их встречали на удивление приветливо.

- Ставьте галочку только в одной клеточке, — говорили посольские. В отличие от бабушек в очереди, они-то точно знали, зачем российские политэмигранты пришли в посольство. Ведь правильно испорченный бюллетень — это несколько галочек и какая-нибудь надпись. Например, пожелание Владимиру Путину отправиться в ад.

Сколько таких бюллетеней было брошено в две урны в российском посольстве в Риге 17 марта, будет видно из итогового протокола. Если его не нарисуют, конечно.

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