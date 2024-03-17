Граждане России, которые находятся на территории Латвии, 17 марта могут принять участие в выборах президента страны. В Риге напротив здания посольства России пройдет акция протеста и флэшмоб, а в 12 часов политэмигранты и те, кто против войны и нынешней политики РФ проведут акцию "Полдень против Путина".

В Латвии с 8 до 20 часов открыты два избирательных участка. Оба расположены в Риге, на улице Антонияс, 2 (на территории посольства России и в консульском отделе). Избирателям не разрешат проносить на участки фото- и видеоаппаратуру, мобильные телефоны и другие электронные устройства, а также сумки, рюкзаки, габаритные предметы личного обихода, велосипеды, самокаты, металлические и легковоспламеняющиеся предметы, зажигалки, аэрозоли, емкости с жидкостью и т.д.

Акции протеста

Российские политэмигранты в Риге намерены присоединиться ко всероссийской оппозиционной акции "Полдень против Путина" и проголосовать против его кандидатуры 17 марта в 12:00. Участники акции придут к избирательным участкам в России и за рубежом в 12:00 17 марта и проголосуют за любого из подставных соперников Путина или испортят бюллетень. Отметим, российские власти считают акцию незаконной и намерены препятствовать ее проведению.

Проживающая последние несколько лет в Латвии доктор Елена Лукьянова, профессор конституционного права, сооснователь "Свободного университета" ранее завила Delfi, что участие в акции "Полдень против Путина" продемонстрирует, что как в России, так и за ее пределами далеко не все поддерживают Путина и продолжение войны в Украине: "Мы понимаем, что в Латвии довольно много россиян, местных, которые любят Путина, и нам важно отличаться от них. Поэтому мы придем с бело-голубой одежде с бело-голубым флагом. Мы придем и постараемся показать, что нас много. Кроме того, нам очень важно увидеть друг друга, посмотреть друг другу в глаза".

В 10 часов утра в парке напротив посольства России началась акция протеста против проведения выборов на территории Латвии. "Разрешая проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует их незаконные результат. Результат, при котором побеждает Владимир Путин, армия которого уже как минимум 10 лет каждый день совершает военные преступления против жителей Украины", — сказано в заявлении организаторов мероприятия. Они приглашают к участию всех желающих, которые могут взять с собой флаги Латвии и Украины, а также плакаты и другую символику.

Латвия не признает легитимность выборов

В четверг, 14 марта, Сейм принял заявление, в котором категорически не признал легитимность выборов президента России, именно в связи с проведением выборов на оккупированных территориях Украины. Парламент также потребовал от российского правительства немедленного прекращения пыток и освобождения всех политзаключенных. Латвия не может отказать российским гражданам, проживающим на ее территории, в праве принять участие в выборах. Однако полиция намерена проверять у всех россиян, которые придут голосовать к посольству документы на право пребывания в стране и пресекать попытки пророссийской агитации.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере 14 марта заявила, что участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона и не наказуемо. Участие российских граждан в выборах, по ее словам, не означает поддержку путинского режима. Ранее министр приравнивала участие в выборах с поддержкой захватнической войны России в Украине.

Как сообщила Delfi представитель Госполиции Симона Гравите, во время голосования на входе в посольстве России будут дежурить сотрудники Госполиции, Госпогранохраны и представители Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Службы намерены проверять паспорта и виды на жительство у пришедших голосовать. По словам Гравите, присутствие полицейских необходимо также в целях обеспечения общественного порядка и безопасности и предотвращения попыток оправдания и прославления военных преступлений России.

В воскресенье, 17 марта, стражи порядка, а также Госпогранохрана и другие службы будут дежурить на избирательных участках. Глава представитель МВД Гунта Янсоне ранее сообщила Delfi, что будут усилены проверки и на границе. Напомним, российские власти предлагают российским гражданам, проживающим в странах Балтии проголосовать в автобусах с российской стороны у пограничных пунктов пропуска.

Выборы президента России продолжатся три дня — с 15 по 17 марта. На всех прошедших ранее выборах президента РФ проживающие в странах Балтии россияне отдавали большинство голосов за Владимира Путина.

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