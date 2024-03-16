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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о попытках поджогов и порчи ящиков с бюллетенями на 29 избирательных участках в 20 регионах РФ.

За два неполных дня голосования на выборах президента России, по состоянию на ранний вечер субботы, 16 марта, на избирательных участках в стране было зафиксировано около 30 случаев нападения, пишет Telegram-канал "Важные истории". Речь идет о поджогах, а также о порче бюллетеней и урн зеленкой, краской, чернилами.

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге 16 марта, попытки поджогов или порчи ящиков с бюллетенями были на 29 избирательных участках в 20 регионах России. Конкретно было зафиксировано восемь попыток поджога, 214 бюллетеней оказались безвозвратно испорчены.

"Мы так проанализировали. Мы по этим всяким вливаниям жидкости на 20 избирательных участках и 8 попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку", — цитирует Памфилову агентство ТАСС. Граждан, которые совершали подобные нарушения, глава Центризбиркома назвала "недалекими людьми", а их "усилия" — "жалкими".

Преследование портящих избирательные урны

Со своей стороны экс-президент РФ, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что совершающие подобные действия россияне могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене и "загреметь лет на двадцать особого режима".

По статье 141 УК РФ за воспрепятствование работе избиркомов, связанное с применением насилия, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщила 16 марта в Telegram "Новая газета Европа" со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ, за прошедшие сутки в России было возбуждено не менее 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий".

Первое видео вброса на выборах

Между тем Станислав Андрейчук — сопредседатель движения "Голос", осуществляющего независимое наблюдение за ходом голосования, — опубликовал видео, на котором, по его словам, член избирательной комиссии Виктория Громакова вбрасывает в урну пачку бюллетеней на участке №2325 Краснодара. Как указал Андрейчук, это было первое видео вброса в этом году.

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