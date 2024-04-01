В начале 2024 года итальянские СМИ сообщили о задержании в Латвии ранее неоднократно судимого 46-летнего гражданина ЛР Михаила Д. Несколько лет назад он был приговорен в Италии к пожизненному сроку за убийство и сокрытие тела гражданина Украины. Однако в дело вмешался случай: благодаря выявленной "территориальной некомпетентности"(когда дело должно быть рассмотрено судом другой территории или юрисдикции), Михаила временно выпустили из тюрьмы, чем он не преминул воспользоваться.

О латвийце, который пытался скрыться от правосудия, не было никаких известий с мая 2023 года. Но в начале этого года появилась информация, что он попался в Латвии на управлении автомобилем в нетрезвом виде. В пресс-центре Госполиции Латвии факт задержания порталу Delfi не смогли подтвердить, но и не опровергли.

Машина с польскими номерами и тело в одеяле

3 сентября 2017 года в одном из районов итальянского приморского городка Кариати (регион Калабрия), на обочине дороги, прилегающей к пляжу, в багажнике автомобиля Opel Vectra с польскими номерами было обнаружено тело мужчины, завернутое в одеяло. Владельцем автомобиля, в котором обнаружили тело, оказался гражданин Польши.

Местные жители сразу же сообщили правоохранительным органам о страшной находке. В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле убитого мужчины констатировали огнестрельные ранения грудной клетки. Также на теле нашли и колото-резаные раны. Прокуратура установила, что в ходе расправы над Зинченко преступники использовали два ножа и пистолет.

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