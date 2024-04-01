О латвийце, который пытался скрыться от правосудия, не было никаких известий с мая 2023 года. Но в начале этого года появилась информация, что он попался в Латвии на управлении автомобилем в нетрезвом виде. В пресс-центре Госполиции Латвии факт задержания порталу Delfi не смогли подтвердить, но и не опровергли.
Машина с польскими номерами и тело в одеяле
3 сентября 2017 года в одном из районов итальянского приморского городка Кариати (регион Калабрия), на обочине дороги, прилегающей к пляжу, в багажнике автомобиля Opel Vectra с польскими номерами было обнаружено тело мужчины, завернутое в одеяло. Владельцем автомобиля, в котором обнаружили тело, оказался гражданин Польши.
Местные жители сразу же сообщили правоохранительным органам о страшной находке. В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле убитого мужчины констатировали огнестрельные ранения грудной клетки. Также на теле нашли и колото-резаные раны. Прокуратура установила, что в ходе расправы над Зинченко преступники использовали два ножа и пистолет.