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Странам континентальной Европы пора бы задуматься о приобретении ядерного оружия“, — заявил в интервью Хансу Х. Луйку генерал Бен Ходжес, главнокомандующий вооруженными силами США в Европе в 2014–2017 гг.

Бен Ходжес: С тех пор, как шесть лет назад я подал в отставку, я примерно 90% своего профессионального времени уделяю Украине, восточному флангу НАТО и гарантиям того, что США не повернутся спиной к Европе, и наоборот. Я делаю это разными способами, как старший наставник НАТО по логистике или как консультант. Или, как вы видели, участвуя в ежегодной конференции Baltic Defense College в Тарту. Я берусь за любую возможность объяснить, в чем я вижу угрозу и что нам следует делать, чтобы эта угроза не превратилась в реальную агрессию против наших союзников.

Поменялось ли наше положение в плане безопасности, после того как Финляндия и Швеция были приняты в НАТО?

НАТО стало лучше в ту же минуту, когда обе эти страны присоединились к альянсу. Они принесли с собой обученных военных, сильные либерально-демократические общества. И, конечно, география альянса теперь дает нам гораздо больше преимуществ с точки зрения обороны, благодаря протяженной границе Финляндии с Россией, а также тому, что Швеция, наряду с Финляндией, дает в смысле обороны Балтийского моря и Арктики. Так что нападение Путина на Украину, которое и подтолкнуло Финляндию и Швецию к решению, что им нужно в НАТО, думаю, будут изучать много лет, как одну из крупнейших стратегических ошибок, когда-либо сделанных главой любого государства.

Когда вы выступали на конференции в Тарту, вы перечислили названия больших и малых балтийских городов — Вильнюс, Тарту, Клайпеда, Рига, Таллинн. Вы сказали, что мы должны быть готовы к тому, что они будут разрушены в первые же дни в случае нападения, которое, как мы надеемся, никогда не случится. Что вы имели в виду?

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