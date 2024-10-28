Россия активно использует созданную когда-то на ее территории высокую культуру для пропаганды, расширения политического влияния и улучшения своего имиджа. Латвийская национальная опера и балет (LNOB) тоже исполняет произведения из культурного наследия России, потому что, как сказал в прошлом году бывший директор оперы Эгилс Силиньш в интервью TV24: "Чайковский не виноват в войне Путина". Давайте попробуем объяснить эту этическую проблему. Как найти баланс между художественной свободой, солидарностью с Украиной и осторожностью во имя национальной безопасности?