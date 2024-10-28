Россия активно использует созданную когда-то на ее территории высокую культуру для пропаганды, расширения политического влияния и улучшения своего имиджа. Латвийская национальная опера и балет (LNOB) тоже исполняет произведения из культурного наследия России, потому что, как сказал в прошлом году бывший директор оперы Эгилс Силиньш в интервью TV24: "Чайковский не виноват в войне Путина". Давайте попробуем объяснить эту этическую проблему. Как найти баланс между художественной свободой, солидарностью с Украиной и осторожностью во имя национальной безопасности?
Эта статья - часть серии публикаций портала Delfi "Мягкая сила" (оригинал на латышском языке: Maigā vara). Она подготовлена при поддержке Open Information Partnership.
Просьба Украины
В конце 2022 года Александр Ткаченко, тогдашний министр культуры Украины, обратился к союзникам страны с просьбой бойкотировать произведения искусства российских авторов до тех пор, пока Россия не прекратит вторжение на Украину, поскольку культура используется сверхдержавой в качестве оружия.
Реакции на просьбу Украины в других государствах делятся на три категории:
Культурные учреждения, которые откликнулись на просьбу Украины и отказались использовать и продавать произведения российских авторов до окончания войны.
Культурные учреждения, которые после вторжения России в Украину больше не ставят новые произведения российских авторов, но продолжают представлять публике русскую классику.
Культурные учреждения, которые продолжают показывать русскую классику, уже имеющуюся в репертуаре, а также ставят новые произведения российских авторов.
К какой категории относится Латвийская национальная опера? В основном ко второй.
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