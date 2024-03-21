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Латвийские предпринимательские организации публично выступают за разрыв экономических связей с Россией и Беларусью, при этом не располагая данными о том, сколько членов этих организаций все еще сотрудничают с государствами агрессорами. Президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и некоторые депутаты Сейма призывают бизнесменов прекратить сотрудничество с этими странами, понимая, что переориентация рынка будет непростой задачей, а также негативно отразится на государственном бюджете.

Оборвать все связи

Как заявили авторы инициативы, организация "Предприниматели за мир" ("Uzņēmēji mieram"), в Латвии все еще есть предприятия, которые продолжают торговать с Россией. "Поэтому все прямые или косвенные платежи в эту страну должны облагаться более высоким дополнительным налогом, независимо от того, где у российской компании зарегистрированы банковские счета", - говорится в инициативе, опубликованной на Manabalss, где она уже собрала десять тысяч подписей, необходимые для передачи в Сейм.

"Предприниматели за мир" призывают применять 90% налог ко всем платежам в страны, включенные в "черный список" ЕС, включая Россию.

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