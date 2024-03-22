Решение судьи об освобождении под залог Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России, и его последующий побег из Латвии у многих вызвали недоумение. Латвийскую судебную систему начали подозревать в слишком мягком отношении к задержанным по некоторым делам, расследуемым Службой государственной безопасности (СГБ).

Председатель Верховного суда (ВС) и глава Совета юстиции Айгарс Струпишс ранее заявил программе Nekā personīga, что не нашел грубых ошибок в работе судей, которым приходится иметь дело с такого рода преступлениями. На вопрос, сколько судей проверено, Струпишс ответил порталу Delfi, что углубленная проверка не проводилась, поскольку, "ознакомившись с несколькими решениями, халатности или умышленных нарушений закона мы не обнаружили".

Он считает, что проблема заключается в том, как общество понимает арест — его "очень, очень часто ошибочно путают с наказанием". "Арест – это не наказание, – заявил глава Верховного суда. – Есть огромная разница между наказанием в уголовном процессе, когда уже установлена ​​вина обвиняемого, и применением меры пресечения, когда подозреваемый еще не осужден и его вина не установлена". Помещение под арест лица, вина которого пока не доказана, является чрезвычайной мерой, которая должна иметь "крайне серьезные основания".

Струпишс напомнил, что есть разные меры пресечения, и арест – лишь одна из них.

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