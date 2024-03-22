Foto: Пресс-фото

Скандал вокруг мэра Елгавского края Мадарса Ласманиса ("За развитие Латвии!", LA) разгорается. В соцсети попало видео, на котором он гладил ногу женщины во время собрания бюджетной комиссии думы. 22 марта семь депутатов Елгавской краевой думы инициировали отстранение Ласманписа от должности, а бюро омбудсмена расследует возможный боссинг.

Лонерте и несколько других депутатов 21 марта призвали оценить, соответствует ли Ласманис занимаемой должности. В четверг вечером агентство LETA получило от Ласманиса письмо, в котором он сообщает, что инициировал отстранение Лиги Лонерте от должности.

"Унизительное отношение"

В разговоре с LETA Лонерте признала, что на этой неделе сообщила депутатам о том, что произошло на заседании бюджетной комиссии. Кто опубликовал видео в соцсетях, она не знает. По словам Лонерте, она неоднократно получала жалобы от сотрудников думы в связи с унизительным или уничижительным отношением со стороны мэра. Инцидент на заседании бюджетной комиссии был не первым - "за все эти годы было много, много эпизодов", утверждает Лонерте. В думе принят кодекс этики депутатов, и она неоднократно получала устные и письменные просьбы от работников решить подобные проблемы.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit