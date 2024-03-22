Скандал вокруг мэра Елгавского края Мадарса Ласманиса ("За развитие Латвии!", LA) разгорается. В соцсети попало видео, на котором он гладил ногу женщины во время собрания бюджетной комиссии думы. 22 марта семь депутатов Елгавской краевой думы инициировали отстранение Ласманписа от должности, а бюро омбудсмена расследует возможный боссинг.
Лонерте и несколько других депутатов 21 марта призвали оценить, соответствует ли Ласманис занимаемой должности. В четверг вечером агентство LETA получило от Ласманиса письмо, в котором он сообщает, что инициировал отстранение Лиги Лонерте от должности.
"Унизительное отношение"
В разговоре с LETA Лонерте признала, что на этой неделе сообщила депутатам о том, что произошло на заседании бюджетной комиссии. Кто опубликовал видео в соцсетях, она не знает. По словам Лонерте, она неоднократно получала жалобы от сотрудников думы в связи с унизительным или уничижительным отношением со стороны мэра. Инцидент на заседании бюджетной комиссии был не первым - "за все эти годы было много, много эпизодов", утверждает Лонерте. В думе принят кодекс этики депутатов, и она неоднократно получала устные и письменные просьбы от работников решить подобные проблемы.