"Унизительное отношение"

В разговоре с LETA Лонерте признала, что на этой неделе сообщила депутатам о том, что произошло на заседании бюджетной комиссии. Кто опубликовал видео в соцсетях, она не знает. По словам Лонерте, она неоднократно получала жалобы от сотрудников думы в связи с унизительным или уничижительным отношением со стороны мэра. Инцидент на заседании бюджетной комиссии был не первым - "за все эти годы было много, много эпизодов", утверждает Лонерте. В думе принят кодекс этики депутатов, и она неоднократно получала устные и письменные просьбы от работников решить подобные проблемы.