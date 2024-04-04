Латвия – европейская держава деревьев-исполнинов (dižkoks) – по количеству таких деревьев мы уступаем только Великобритании. К концу прошлого года в информационной системе Ozols зарегистрировано около 14,8 тысяч охраняемых деревьев государственного значения. Гунтис Эниньш, один из самых известных исследователей вековых деревьев в Латвии, отправился в поместье Лантес в Ропажском крае, чтобы поделиться своими знаниями о том, как их изучать.

Уже четыре года поместье Лантес, расположенное в получасе езды от Риги, находится в частной собственности и принадлежит Андису Пикансу, который постепенно его восстанавливает.

Усадьба известна своим падающим дубом, который был измерен в начале 1970-х годов. По словам Пиканса, в то время этот дуб диаметром 6,5 метра был третьим самым большим в Рижском районе.

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