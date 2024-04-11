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Правоохранительные органы практически каждый день получают информацию о том, что кто-то пропал без вести. Вроде бы столь же часто полиция сообщает и о прекращении поисков, потому что человек найден. Действительно ли люди в последнее время стали пропадать чаще? В Государственной полиции утверждают, что нет – число пропавших без вести все время меняется и при этом каждый год примерно одинаковое.

Другое объяснение, почему может казаться, что люди пропадают чаще, состоит в том, что большинство жителей Латвии активно пользуются социальными сетями и просто чаще замечают такой контент, обращают на него внимание, что видит и полиция.

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