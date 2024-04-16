"Все мы смертны, и все мы можем ошибаться", - заявил с трибуны 23 ноября прошлого года Эдмунд Зивтиньш (LPV), член Комиссии Сейма по мандатам и этике, оглашая отчет о наказанных в административном порядке депутатах. В близкой ему сфере транспортного сообщения он перечислил детали, например, что не была соблюдена "дистанция". А в отношении других нарушителей указал, кто и по какой статье был наказан. Как оказалось, депутаты фракции "Стабильность!" Ефимий Клементьев и Виктор Пучка были наказаны за то, что не явились на проверку на знание госязыка даже после неоднократных приглашений.

Оба депутата заплатили штраф, а их знание языка так и не было проверено Центром государственного языка (VVC). Более того, они в Сейме такие не единственные. Теперь VVC приглашает их снова. Как депутатам удалось избежать проверки на знание государственного языка и нет ли других способов убедиться в их знаниях, попытался выяснить портал Delfi. Добавим, что если выяснится, что депутаты не владеют латышским языком на достаточном уровне (C2), близком к родному, то они лишаются мандата.

По результатам рассмотрения заявок в 2022 году Центр уже приглашал четырех депутатов 14-го Сейма пройти языковую проверку. Как выяснил Delfi, все они представляют партию "Стабильность!". Они не явились, и Центр наложил на них административный штраф. Двое из них, Клементьев и Пучка, оплатили его сразу, двое, Наталья Марченко-Йодко и Дмитрий Коваленко, обжаловали решение в суде, и вердикт оказался не в их пользу. Решение вступило в силу, штраф необходимо оплатить. Суть правонарушения: они не подчинились законным требованиям должностного лица.

22 февраля этого года Зивтиньш с трибуны Сейма вновь зачитал отчет Комиссии Сейма по мандатам и этике о привлеченных к административной ответственности депутатах, теперь уже о Марченко-Йодко и Коваленко, которые должны заплатить штраф. Как и в прошлый раз, Зивтиньш с улыбкой перешел к нарушениям правил дорожного движения. Но если эти нарушения вызвали смех, то статьи о правонарушениях, связанных со штрафами, наложенными VVC, не вызвали в зале никакой реакции. Однако в этом деле есть еще один интересный факт: двое из наказанных депутатов, не явившихся в Центр, сами являются членами Комиссии Сейма по мандатам и этике. Это Клементьев и Марченко-Йодко.

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