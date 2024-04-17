В последние недели довольно большой резонанс вызвал проект футбольного стадиона на Луцавсале, в рамках которого Рижская дума в срочном порядке собирается заключить договор о безвозмездной передаче Латвийской федерации футбола (LFF) земельного участка площадью 10,5 га. Впервые идея стадиона была озвучена при мэре Риги Мартиньше Стакисе, который ни тогда, ни сейчас не видит ответов на многие вопросы.

Как вспоминает бывший мэр Риги Мартиньш Стакис, при котором впервые была озвучена идея футбольного стадиона, представителей LFF привел на заседание Рижской думы депутат "Нового Единства" Олаф Пулкс, который также является вице-президентом LFF. Сначала федерация говорила о Дрейлинькалнсе ("Кепка Ушакова") и планировала строить только офис, а стадион потом. Однако Государственная служба окружающей среды не разрешает там ничего строить, пока не захоронены отходы.