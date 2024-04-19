Фото: Didzis Grodzs

Дворец Межотне в Баускском крае пустует с 2021 года, когда из-за Covid-19 прежний его арендатор прекратил свою деятельность и закрыл гостиницу. Сейчас дальнейшей судьбой дворца занимается инициативная группа, в которую вошли местные жители и известные деятели культуры. Один из вариантов, с которым все согласны – сделать там филиал Рундальского музея. Для этого от государства ежегодно требуется дополнительно 300 000 евро.

Трехэтажный роскошный дворец был построен в конце 18-го века по проекту Джакомо Кваренги для Шарлотты фон Ливен, воспитательницы внуков Екатерины II. В начале 21-го века здание отреставрировали. После ухода арендатора за дворцом ухаживает VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Было несколько попыток найти новых арендаторов, но безрезультатно, и пошли слухи, что здание может быть выставлено на аукцион.

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