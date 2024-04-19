Дворец Межотне в Баускском крае пустует с 2021 года, когда из-за Covid-19 прежний его арендатор прекратил свою деятельность и закрыл гостиницу. Сейчас дальнейшей судьбой дворца занимается инициативная группа, в которую вошли местные жители и известные деятели культуры. Один из вариантов, с которым все согласны – сделать там филиал Рундальского музея. Для этого от государства ежегодно требуется дополнительно 300 000 евро.