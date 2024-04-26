Еще в этом учебном году переехавшие в Латвию с охваченных войной территорий Украины дети могли выбирать – учиться очно по школьной программе Латвии или продолжить онлайн осваивать программу Украины. Министерство образования (МОН) передало на публичное обсуждение поправки, по которым с сентября украинских детей обяжут учиться очно и на латышском языке в школах и дошкольных учреждениях. Во имя интеграции и социализации.
Еще в этом учебном году переехавшие в Латвию с охваченных войной территорий Украины дети могли выбирать – учиться очно по школьной программе Латвии или продолжить онлайн осваивать программу Украины. Министерство образования (МОН) передало на публичное обсуждение поправки, по которым с сентября украинских детей обяжут учиться очно и на латышском языке в школах и дошкольных учреждениях.
Во имя интеграции и социализации.После начала полномасштабного вторжения России в Украину прибывшие в Латвию дети могли выбирать — учиться очно и по программе Латвии, на латышском языке или билингвально, или продолжить образование онлайн в своей украинской школе, чья программа существенно отличалась (5-балльная школа, 11 лет и др.).
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