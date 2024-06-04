Foto: Delfi kolāžā

В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям "Объединенный список" и каковы его шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Война в Европа создала новую реальность. Реальность, в которой для защиты европейских ценностей необходима сила. Сила, чтобы охранять права человека, равноправие и демократию. Следующие пять лет станут решающими для безопасного будущего Европы, ее существования и превращения в действительно сильный центр глобальной демократии. Россия, которая уже не скрывает своих планов по восстановлению своей империи и наращивает военный потенциал, понимает только один язык. Силы. Это есть и будет, с этим придется жить. Лучший способ повысить безопасность Европы – стать сильнее. Экономически, граждански и в военной сфере. Тройная защита. И нам, как стражам первой линии этой защиты, принадлежит особое место и роль в защите европейских ценностей. Сильная Латвия – сильная Европа. Это наша ответственность", - говорится в программе. "Объединенный список" считает, что ЕС нужно вкладываться в военное производство и строительство гражданской оборонной инфраструктуры, необходимы инвестиции в приграничье.

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