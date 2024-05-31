Foto: Delfi kolāža

В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Что предлагают партии и кто возглавляет списки? У скольких политических сил есть шансы получить представительство в Европарламенте? Каким будет "эхо" евровыборов во внутренней политике? Портал Delfi предлагает полный гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте.

Портал Delfi призывает всех читателей самостоятельно ознакомиться со списками кандидатов в депутаты Европарламента и программами партий на сайте Центральной избирательной комиссии, чтобы осознанно сделать свой политический выбор. Мы же предлагаем наш субъективный обзор, его главная цель - побудить граждан участвовать в выборах. Нумерация партий в этом обзоре - по жеребьевке ЦИК.

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