В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Что предлагают партии и кто возглавляет списки? У скольких политических сил есть шансы получить представительство в Европарламенте? Каким будет "эхо" евровыборов во внутренней политике? Портал Delfi предлагает полный гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте.