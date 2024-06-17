Чтобы переход на Единую школу или обучение только на латышском языке был успешным, в латышскую среду должны погрузиться не только ученики школ нацменьшинств, но и взрослые — учителя, профессионалы и родители детей. Такое мнение в передаче Kāpēc на Delfi TV выразил директор Рижской государственной Классической гимназии, глава Консультативного совета по делам нацменьшинств при МОН Роман Алиев. Он считает, что представители нацменьшинств должны не мириться с латышским языком, а принять его как свой.
Алиев подчеркнул, что школы имеют огромное значение в том, насколько дети погрузятся в латышский язык и традиции, поэтому сами учебные заведения должны иметь возможность договориться об этом внутри себя, в коллективе, где работают взрослые люди, профессионалы. "Это их работа, долг, сознательный образ жизни, извините, это абсолютно ненормально, если учитель не понимает и не знает, где у нас в Риге Музей театра имени Эдуарда Смильгиса".
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